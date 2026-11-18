Kết quả bóng đá hôm nay 18/11 ghi nhận nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn tại UEFA Nations League, giao hữu quốc tế và vòng loại CAN 2027. Bồ Đào Nha đánh bại Xứ Wales dù chỉ còn 10 người, trong khi Na Uy giành vé tứ kết nhờ bàn thắng muộn của Erling Haaland. Những diễn biến này được 8xbet cập nhật đầy đủ chi tiết qua bài tổng hợp dưới đây.

Cập nhật kết quả bóng đá hôm nay 18/11 tại Nations League

Bồ Đào Nha giành chiến thắng 3-2 trước Xứ Wales trong trận đấu đầy kịch tính tại bảng A4 Nations League 2026/27. Pedro Neto nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 74, khiến đội khách phải thi đấu thiếu người trong giai đoạn cuối. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Jorge Jesus vẫn bảo vệ thành công tỷ số và kết thúc vòng bảng với 15 điểm sau 6 trận.

Một điểm nhấn khác của kết quả bóng đá hôm nay 18/11 là chiến thắng 3-2 của Na Uy trước Đan Mạch. Erling Haaland thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+6, giúp đội khách giành 3 điểm cùng suất vào tứ kết. Tại League B, Bosnia thắng Romania 2-1, Ireland vượt qua Kosovo 3-0 và Ukraine đánh bại Georgia 1-0.

Những kết quả đáng chú ý tại các trận đấu quốc tế

Bên cạnh Nations League, kết quả bóng đá hôm nay 18/11 còn chứng kiến nhiều bất ngờ ở các trận giao hữu và vòng loại châu Phi.

Bồ Đào Nha vượt khó sau khi Ronaldo chia tay

Chiến thắng trước Xứ Wales mang ý nghĩa đặc biệt với Bồ Đào Nha trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Đây là lần đầu đội tuyển giành chiến thắng kể từ khi Cristiano Ronaldo chia tay sự nghiệp quốc tế. Dù gặp bất lợi về quân số, các học trò của Jorge Jesus vẫn duy trì sự tập trung để giành trọn 3 điểm.

Kết quả bóng đá hôm nay 18/11 vì vậy mang đến tín hiệu tích cực cho đội tuyển áo bã trầu. Việc khép lại bảng đấu với 15 điểm giúp Bồ Đào Nha phần nào giải tỏa áp lực sau những tranh luận liên quan đến Ronaldo. Quan trọng hơn, chiến thắng cho thấy đội bóng vẫn đủ bản lĩnh vượt qua những thời điểm khó khăn.

Na Uy giành vé tứ kết nhờ Haaland

Cuộc đối đầu giữa Đan Mạch và Na Uy diễn ra căng thẳng khi hai đội liên tục tạo ra những bước ngoặt. Đội khách phải chờ đến phút bù giờ cuối cùng mới định đoạt trận đấu. Haaland trở thành người hùng với cú sút phạt đền chính xác ở phút 90+6, ấn định chiến thắng 3-2.

Trong nội dung kết quả bóng đá hôm nay 18/11, màn trình diễn của Na Uy là một trong những điểm nhấn nổi bật. Ba điểm trên sân khách giúp họ giành quyền góp mặt ở tứ kết Nations League. Bàn thắng muộn của Haaland tiếp tục khẳng định giá trị của tiền đạo này trong những thời khắc quyết định.

Việt Nam không thể lên ngôi ở Casper Cup

Tại sân Thiên Trường, tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quyết định với Kyrgyzstan và sớm tạo lợi thế. Đình Bắc mở tỷ số ở phút 19 bằng cú sút đẹp mắt từ khoảng cách 19m, giúp đội chủ nhà dẫn trước trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, những sai sót cuối trận khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không thể bảo vệ thành quả.

Kết quả bóng đá hôm nay 18/11 ghi nhận thất bại 1-2 của tuyển Việt Nam sau hai bàn thua ở phút 86 và 88. Kichin đánh đầu gỡ hòa trước khi Atabaev hoàn tất màn ngược dòng cho Kyrgyzstan. Đội khách giành chức vô địch Casper Cup 2026, còn tuyển Việt Nam phải chấp nhận vị trí á quân.

Tổng hợp tỷ số các trận đấu đáng chú ý trong ngày 18/11

Dưới đây là bảng kết quả bóng đá hôm nay 18/11 cùng các trận diễn ra ngày 17/11, được phân chia theo từng giải đấu. Những tỷ số nổi bật giúp người hâm mộ theo dõi nhanh diễn biến bóng đá quốc tế.

Giải đấu Trận đấu Tỷ số Nations League A Xứ Wales – Bồ Đào Nha 2-3 Nations League A Đan Mạch – Na Uy 2-3 Nations League B Bosnia – Romania 2-1 Nations League B Ireland – Kosovo 3-0 Nations League B Ukraine – Georgia 1-0 Nations League B Hungary – Bắc Ireland 1-1 Nations League B Israel – Áo 1-1 Nations League B Ba Lan – Thụy Điển 1-1 Giao hữu Kyrgyzstan – Việt Nam 2-1 Giao hữu Singapore – Brazil 0-7 Giao hữu Nhật Bản – Paraguay 1-2 Giao hữu Qatar – Hàn Quốc 0-1 Giao hữu UAE – Syria 4-2 Giao hữu Jordan – Australia 2-0 Vòng loại CAN 2027 Gambia – Bờ Biển Ngà 2-2 Vòng loại CAN 2027 Niger – Morocco 0-1 Vòng loại CAN 2027 Togo – Algeria 3-0 Vòng loại CAN 2027 Kenya – Nam Phi 1-2

Nhìn chung, kết quả bóng đá hôm nay 18/11 phản ánh sự cạnh tranh quyết liệt ở nhiều khu vực. Nations League nổi bật với những bàn thắng muộn, trong khi các trận giao hữu xuất hiện nhiều tỷ số cách biệt. Vòng loại CAN cũng mang đến bất ngờ khi một số đội tuyển được đánh giá cao không thể giành chiến thắng.

Kết luận

Kết quả bóng đá hôm nay 18/11 nổi bật với chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Xứ Wales và màn tỏa sáng quyết định của Haaland trong trận Na Uy gặp Đan Mạch. Ở châu Á, tuyển Việt Nam để thua ngược Kyrgyzstan và đánh mất chức vô địch Casper Cup 2026. Những diễn biến tại Nations League, giao hữu quốc tế và vòng loại CAN tiếp tục mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.