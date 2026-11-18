FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, quy tụ 48 đội tuyển trẻ trên toàn thế giới. Giải đấu đặc biệt đáng chú ý khi U17 Việt Nam lần đầu giành quyền tham dự dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland. Hành trình lịch sử này cũng được những người theo dõi bóng đá trẻ tại 8xbet quan tâm, nhất là khi giải đấu đã cận kề ngày khởi tranh.

FIFA U17 World Cup 2026 có những điểm gì đáng chú ý?

Qatar tiếp tục đăng cai giải vô địch U17 thế giới năm thứ hai liên tiếp, với phần lớn trận đấu được tổ chức tại Aspire Zone. Tổ hợp này có 8 sân phục vụ giải, trong khi trận chung kết ngày 13/12 diễn ra trên sân Ahmad Bin Ali. FIFA U17 World Cup 2026 tiếp tục áp dụng quy mô 48 đội, chia thành 12 bảng với 4 đội mỗi bảng.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng và chọn ra 32 đại diện vào vòng loại trực tiếp. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Từ vòng 32 đội, FIFA U17 World Cup 2026 áp dụng thể thức loại trực tiếp cho đến trận chung kết.

Các bảng đấu và lịch sử hình thành giải vô địch U17 thế giới

Bên cạnh thể thức mở rộng, FIFA U17 World Cup 2026 còn đáng chú ý bởi sự góp mặt của nhiều nền bóng đá giàu truyền thống.

Danh sách 12 bảng đấu tại Qatar

Giải đấu chia thành 12 bảng với những đại diện đến từ nhiều châu lục. U17 Việt Nam nằm tại bảng G cùng Mali, New Zealand và Bỉ. Đây là bảng đấu hứa hẹn mang đến không ít thử thách cho thầy trò Cristiano Roland. Danh sách các bảng tại FIFA U17 World Cup 2026 gồm:

Bảng Đội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 A Qatar Panama Ai Cập Hy Lạp B Hàn Quốc Uganda New Caledonia Ecuador C Argentina Australia Mozambique Đan Mạch D Pháp Haiti Saudi Arabia Uruguay E Italia Jamaica Bờ Biển Ngà Uzbekistan F Senegal Croatia Cuba Tajikistan G Mali New Zealand Bỉ Việt Nam H Tây Ban Nha Trung Quốc Fiji Morocco I Brazil CH Ireland Tanzania Costa Rica J CH Dominica Montenegro Chile Algeria K Mexico Romania Cameroon Venezuela L Nhật Bản Colombia Serbia Honduras

Quá trình hình thành và các đội tuyển nổi bật

Giải vô địch U17 thế giới lần đầu được tổ chức năm 1985 tại Trung Quốc, trở thành sân chơi quan trọng dành cho các tài năng trẻ. Từ năm 2025, FIFA chuyển sang tổ chức thường niên và mở rộng số đội tham dự lên 48. Sự thay đổi giúp nhiều nền bóng đá có cơ hội tranh tài ở cấp độ thế giới.

Nigeria hiện dẫn đầu lịch sử giải với 5 lần vô địch, trong khi Brazil đứng tiếp theo với 4 danh hiệu. Bồ Đào Nha bước vào FIFA U17 World Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch sau khi đăng quang năm 2025. Những đội tuyển giàu truyền thống tiếp tục là tâm điểm chú ý tại Qatar.

Thể thức mới mang lại nhiều cơ hội đi tiếp

Quy mô 48 đội tạo điều kiện để nhiều nền bóng đá đang phát triển góp mặt tại giải. FIFA U17 World Cup 2026 cũng mở rộng cơ hội vượt qua vòng bảng nhờ quy định lựa chọn 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Điều này giúp các đội tuyển duy trì hy vọng ngay cả khi không thể giành hai vị trí dẫn đầu.

Tuy nhiên, thể thức mới cũng khiến cuộc cạnh tranh trở nên quyết liệt hơn. Mỗi điểm số và hiệu số bàn thắng bại đều có thể ảnh hưởng đến khả năng đi tiếp. Vì vậy, các đội cần duy trì sự tập trung trong cả 3 lượt trận vòng bảng.

Đồng hành cùng U17 Việt Nam tại sân chơi thế giới

FIFA U17 World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên U17 Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới ở cấp độ này. Thầy trò HLV Cristiano Roland giành vé đến Qatar sau hành trình thành công tại vòng loại châu Á. Đây là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và kiểm chứng năng lực trước những đối thủ quốc tế.

Thử thách từ Mali, New Zealand và Bỉ

U17 Việt Nam phải đối đầu Mali, New Zealand và Bỉ tại bảng G, nơi mỗi đội đều sở hữu những thế mạnh riêng. Những cuộc chạm trán này đòi hỏi thầy trò Cristiano Roland chuẩn bị kỹ về chiến thuật, thể lực và khả năng thích nghi. Mục tiêu trước mắt là thi đấu tốt từng trận và tìm kiếm cơ hội vượt qua vòng bảng.

Dù không được đánh giá cao, FIFA U17 World Cup 2026 vẫn mang đến cơ hội để U17 Việt Nam tạo dấu ấn. Việc gặp những đối thủ khác biệt về phong cách giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh hơn. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện đánh giá chất lượng đội hình trong môi trường cạnh tranh cao.

Kênh trực tiếp và cách theo dõi giải đấu

Người hâm mộ Việt Nam có thể xem trực tiếp các trận đấu trên nền tảng 8xbet. Các cuộc đối đầu tại FIFA U17 World Cup 2026 bắt đầu từ ngày 19/11 và khép lại bằng trận chung kết ngày 13/12. Đây là cơ hội để khán giả theo dõi hành trình lịch sử của đội tuyển U17 quốc gia.

Ngoài việc xem trực tiếp, người hâm mộ nên cập nhật bảng xếp hạng sau từng lượt đấu. Quy định chọn thêm 8 đội đứng thứ ba khiến hiệu số và điểm số trở nên đặc biệt quan trọng. Cục diện bảng G vì vậy có thể thay đổi cho đến lượt trận cuối cùng.

Kết luận

FIFA U17 World Cup 2026 hứa hẹn hấp dẫn với 48 đội tuyển cùng thể thức thi đấu mở rộng tại Qatar. Với U17 Việt Nam, lần đầu góp mặt là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển bóng đá trẻ. Người hâm mộ đang chờ đợi những màn trình diễn quyết tâm và dấu ấn tích cực từ thầy trò Cristiano Roland.